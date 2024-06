Kinesisk modegigant nærmer sig stor børsnotering i London

Den kinesiske modegigant Shein nærmer sig med hastige skridt en børsnotering i London.

Det skriver mediet Financial Times.

Webshoppen er værdisat til 66 milliarder dollar, hvilket svarer til mere end 450 milliarder danske kroner.

Rigmanden bag Shein, Chris Xu, ventes inden for få dage at skrive under på den aftale, der i så fald vil blive en historisk stor børsnotering i London.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det vil nemlig være en af de absolut største børsnoteringer på London Stock Exchange.

Shein har på få år sat turbo på udviklingen ved at sælge tøj til meget lave priser.

Webshoppen har dertil brugt store influencere til at promovere virksomheden - heriblandt danske influencere på sociale medier som YouTube og Instagram.

Det er blandt andet kommet til udtryk ved, at Shein havde et overskud på omkring 14 milliarder kroner i 2023.

Shein er blevet yderst populær i Danmark, hvor modeshoppen ifølge tal fra Dansk Industri i 2023 var i top-5 over danskernes foretrukne steder at handle online.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tilbage i 2022 viste en undersøgelse fra miljøorganisationen Greenpeace, at en del af tøjprodukterne fra Shein indeholdt farlige kemikalier.

Greenpeace testede 47 produkter fra Shein, hvoraf 15 procent indeholdt skadelige kemikalier, der er ulovlige i EU.

Japanske Uniqlo lagde i starten af året sag an mod Shein for at have kopieret et design til en skuldertaske.

/ritzau/