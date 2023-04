Kinesisk skuespiller hyldes for at stå frem om videoafpresning

En kinesisk skuespiller ved navn Jiang Mengjie bliver hyldet for at have fortalt om at være blevet afpresset gennem gamle videoer.

Det skriver det britiske medie BBC.

33-årige Jiang Mengjie har fortalt, at nogle for "mange år siden" - og uden at hun vidste det - optog en video op mellem hendes ben.

- Nogle netbrugere har fortalt mig, at videoerne er blevet delt i mange grupper, og at antallet af visninger er nået over en million, siger hun.

En af hendes venner gjorde hende opmærksom på en video og sendte den til Jiang. Den fik hende til at føle sig "vred og frastødt", fortæller hun.

Den kinesiske skuespiller siger, at hun begyndte at modtage private beskeder, hvor folk har afpresset hende. Afsenderne truede med "at sende videoen til store film- og tv-selskaber og ødelægge resten af mit liv".

Hun kontaktede herefter politiet, som har informeret hende om, at en mistænkt er blevet tilbageholdt. Det skriver BBC.

Jiang har til sine følgere skrevet:

- Som en offentlig person kan jeg måske få flere til at lægge mærke til disse forfærdelige episoder ved at stå frem.

- Det er ikke vores skyld, at vi i hemmelighed bliver optaget. Vores liv bør ikke blive påvirket af den her slags hændelser.

Jiang Mengjie er blevet hyldet for at fortælle om sine oplevelser.

Et opslag på det populære sociale medie Weibo, hvor hun fortæller om sagen, er blevet læst over 500 millioner gange og fået over 600.000 likes.

At optage en video mellem en kvindes ben, også kaldet "upskirting", er en kilde til bekymring blandt mange kvinder i Kina. Det har mediet The Sixth Tone, der skriver om Kina, tidligere fortalt ifølge BBC.

Der er ifølge mediet ikke love mod salget af skjulte kameraer i Kina.

