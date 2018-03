Klassiske musikfestivaler lover ligestilling for kvindelige komponister

I 2022 skal halvdelen af alle nye værker ved promenadekoncerterne i Storbritannien være af kvindelige komponister

BBC Proms – også kendt som promenadekoncerterne – er blandt 45 musikfestivaler, som nu lover at rette op den skæve kønsfordeling på den musikalske scene.

Og selvom de ikke kan ændre på, at megen eksisterende klassisk musik er komponeret af mænd fra Beethoven til Brahms, så kan de gøre noget ved nye værker. De lover derfor, at der skal være en lige kønsfordeling for nye værker, hvor halvdelen skal være af kvindelige komponister i 2022.