Kleopatra-dokumentar skabte vrede i Egypten. Nu vil de lave deres egen

Der er allerede blevet skrevet meget om den nye sæson af Netflix-dokumentarserien “African Queens”, som handler om dronning Kleopatra af Egypten. Det skyldes dog hverken gode anmeldelser eller seriens popularitet, men derimod den egyptiske faraos hudfarve.

Hovedrolleindehaveren, Adele James, er nemlig af afrikansk afstamning, hvilket der bliver lagt vægt på i serien. Og det er ikke faldet i god jord hos de egyptiske seere, som påpeger, at Kleopatra var græker.

Den prominente egyptolog og tidligere egyptiske minister for anliggender vedrørende antikken, Zahi Hawass, har blandt andet sagt, at serien er "falsk", og at "Kleopatra var græsk, hvilket vil sige, at hun var lys i huden og ikke sort". Han beskylder desuden Netflix for at "sprede falske og vildledende fakta om, at grundlæggerne af den egyptiske civilisation var sorte".

Egypterne nøjes dog ikke med at kritisere. Den statsejede tv-kanal Al Wathaeqya har netop annonceret, at de laver deres egen dokumentar om den myte-omgærdede egyptiske dronning. Det skriver det Amerikanske medie Variety.

Ifølge den egyptiske tv-kanal, som har beskyldt Netflix for at “falsificere” Egyptens historie, vil den nye dokumentar være baseret på forskning og nøjagtighed af “højeste klasse."

Men hvorfor er det så svært for produktions-selskaber at blive enige om udseendet på en af historiens mest kendte dronninger?

Kleopatra den 7. blev født i den egyptiske by Alexandria i år 69 f.Kr.

Som datter af Ptolemaios den 12. af det makedonske Ptolemaios-dynasti, der på det tidspunkt havde regeret landet gennem århundreder, blev hun således Egyptens sidste græske hersker.

Selvom Kleopatras græske ophav kan spores mange generationer tilbage på hendes far side, er hendes mors identitet ukendt. Og netop dét har ledt historikere til at spekulere i, om moderen kunne være fra Egypten – eller måske fra et andet sted på det afrikanske kontinent.

Men den idé er langt ude, hvis man spørger nutidens egyptere, som kritiserer Netflix for at tage landets historie som gidsel.

Mustafa Waziri, som er den nuærende generalsekretær for Egyptens arkæologiske råd, kalder serien for "en forfalskning af den egyptiske historie og en åbenlys historisk misforståelse".

En egyptisk advokat har sågar indgivet en sag til landets offentlige anklager med krav om, at Netflix' egyptiske afdeling bliver lukket.

Det er ikke kun i Egypten, at Netflix-dokumentarens portrættering af Kleopatra har mødt kritik.

En online underskriftsindsamling imod dokumentaren på Change.org nåede at samle tusindvis af underskrifter, inden den blev fjernet for at bryde med hjemmesidens retningslinjer. Og på den online filmdatabase, hjemmesiden IMDb, hvor brugere har mulighed for at give deres besyv med ved at bedømme film og tv-serier, skraber serien bunden med en gennemsnitlig score på 1,1 ud af 10 mulige point.

Serien har også fået hårde ord med på vejen fra det professionelle anmelderkorps. Den britiske avis The Telegraph giver for eksempel to stjerner og beskriver dokumentaren som en “sæbeopera”, der kommer med nogle “dristige historiske påstande”.

Herhjemme kvitterer Berlingske også med to stjerner. Her beskrives serien som “et tåkrummende forsøg på at vride oldtiden gennem ekstrem Hollywood-wokeisme anno 2023".