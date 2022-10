Klimaaktivister limer sig fast til "urørligt" kunstværk. Men gavner det sagen?

Da to aktivister limede sig fast til et Picasso-maleri i Melbourne, kom diskussionen ikke kun til at handle om klimaets kollaps, men også om kunstens ukrænkelighed

Søndag aften blev to klimaaktivister arresteret. Ikke for at have lænket sig til en fabrik eller rullet et banner ud fra en osende skorsten, men for at have limet sig fast til et kunstværk.

Hvad de to foretog sig på National Gallery of Victoria i australske Melbourne, er en stadig mere udbredt form for aktivisme, hvor målet er at skabe opmærksomhed om klimasagen. Metoden er enkel: Man indløser billet til et museum, og når muligheden byder sig, smører man superlim på håndfladen og lægger den på et værdifuldt værk.