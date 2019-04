Knap 5000 besøgte torsdag pandaerne i København Zoo

Zoologisk Have i København slog torsdag dørene op for offentlighedens adgang til de to nye pandaer.

Omkring 5000 gæster lagde vejen forbi de to nye pandaer i Zoologisk Have i København torsdag. Det oplyser Jacob Hoeck, presseansvarlig i København Zoo.

Han fortæller, at selv om haven var forberedt på op mod 15.000 besøgende i løbet af dagen, så er besøgstallet ikke skuffende.

- Det vigtigste for os var i virkeligheden at få testet alt det, som vi har arbejdet på de sidste tre-fire måneder. På den måde var 5000 gæster helt perfekt, fordi det gav os mulighed for at få testet det hele.

- Det forløb som det skulle, og vi havde 5000 glade gæster, siger Jacob Hoeck, der tilføjer, at tallet var næsten dobbelt så højt som normalt på en torsdag.

Pandaerne, der har navnene Mao Sun og Xing Er, ankom i sidste uge, men først torsdag var det muligt for offentligheden at se pandaerne i det nybyggede pandaanlæg.

Som en del af anlægget er der også blevet opført en særlig pandashop. Her kan besøgende købe en masse panda-merchandise i form af blandt andet bamser, pandamorgenkåber og hårbørster i bambus. Og det var der mange af torsdagens gæster, der benyttede sig af.

- Jeg har lige talt med dem, der stod i shoppen i går, og de var rigtig glade for salget.

- Det fortalte, at der var godt gang i hele sortimentet, men selvfølgelig var der særligt godt gang i salget af bamser, magneter og plakater, siger Jacob Hoeck.

Den kommende uge byder på påskedage og for nogens vedkommende en uge med ferie. Derfor regner København Zoo også med, at haven vil få flere besøgende i løbet af næste uge.

- Hvis det bliver en god og solrig påske, så forventer vi mange gæster. Vi vil bestemt ikke blive overrasket, hvis der på de store påskedage kommer 10.000 til 15.000 gæster, siger Jacob Hoeck.

