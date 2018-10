Knausgård er en stjerne i USA, men anmelderne giver hans nye bog en blandet modtagelse

Norske Karl Ove Knausgårds sidste bind i ”Min kamp”-serien er udkommet i USA. Nummer seks i den berømte serie handler blandt andet om Adolf Hitler, og nazisme-afsnittene er en prøvelse at komme igennem for de amerikanske kritikere

Karl Ove Knausgård er blandt litteraturelskere over hele verden kendt som en mand, der ikke fatter sig i korthed. Han har, som skribenten Ryu Spaeth skriver i et stort nyt portræt i det amerikanske magasin The New Republic, ”bygget sit omdømme på et talent for selvbesættelse”. Men med sit sjette og sidste bind i det selvbiografiske seksbindsværk ”Min kamp” er det norske forfatterfænomen ifølge mange toneangivende anmeldere i USA gået et skridt for langt.

Mens Karl Ove Knausgårds tidligere udgivelser tog de amerikanske kritikere med storm, så modtages ”Min kamp 6”, som netop er udkommet i USA, med langt større forbehold. Den knap 1200 sider lange bog, hvori Knausgård reflekterer over sit samlede værk og dets enorme personlige omkostninger for ham selv og hans familie, og hvor han også får plads til et essayistisk midterafsnit om nazilederen Adolf Hitler, er en skuffelse i mange amerikanske anmelderes øjne.

I avisen The New York Times, der anmelder bogen hele to gange, skriver kritikeren Dwight Garner, der betegner sig som ”Knausgård-beundrer”, i den ene af avisens anmeldelser, at nordmandens seneste udgivelse ”suger livet” ud af læseren ved at være ”så tung og så kedsommelig, at tid og lys synes at bøje sig omkring den”.

”Da jeg var færdig, følte jeg, at der var hugtandmærker på min hals; jeg ønskede en blodtranfusion. Der er få bøger, jeg mere glødende ønsker aldrig at læse igen,” skriver Dwight Garner i anmeldelsen, der har fået overskriften ”en tryllekunstner mister sin magi”.

I nyhedsmediet Slate er også kritikeren Charles Finch stærkt forbeholden over for ”Min kamp 6”.

”På 1200 sider er der plads til et aldeles enormt antal dårlige idéer, og Knausgård taler sin vej ind i alle kategorier af dem,” skriver Finch, der kalder bogen for pretentiøs og af og til ”forbløffende dårlig”.