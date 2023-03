Knust offer for tornado i USA: Mit hjem er fuldstændig væk

- Mit hjem er fuldstændig væk, fortæller Ashley Nichols fra Rolling Fork i den amerikanske delstat Mississippi til den amerikanske avis The New York Times.

- Min søns hjem er væk, siger hun.

Ashley Nichols' liv er ligesom mange andre i delstatens vendt op og ned af en tornado, som indtil videre har kostet mindst 25 personer livet i Mississippi, mens én er død i nabostaten Alabama.

Tornadoen ramte sent fredag lokal tid.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er titusinder uden strøm i delstaterne Mississippi, Alabama og Tennessee. Et dusin mennesker meldes tilskadekomne, mens fire personer, der tidligere blev meldt savnet "er blevet fundet". Det oplyser Mississippis katastrofemyndigheder.

Rolling Fork er et af de steder, der er hårdest ramt. Byen er hjem for omkring 2000 mennesker.

- Det her er det værste, jeg nogensinde har set, siger Fred Miller til The New York Times.

Han er tidligere borgmester i byen, hvor en række huse og bygninger er blevet ødelagt, og tornadoen har efterladt et landskab af spredte murbrokker.

- Boligsituationen er forfærdelig. Jeg tror ikke, der er et træ tilbage i byen, der ikke er blevet flået levende, siger han.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, kalder lørdag tornadoens hærgen for "hjerteskærende".

- Billederne fra Mississippi er hjerteskærende. Mens vi fortsat arbejder på at få overblik over ødelæggelserne, ved vi allerede nu, at mange af vores medborgere sørger over ikke blot venner og familie - de har mistet hjem og forretninger, lyder det i en skriftlig udtalelse, der er lagt på Det Hvide Hus' hjemmeside.

/ritzau/