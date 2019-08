Knuthenborg: Vi har masser af plads til cirkuselefanter

De fire pensionerede cirkuselefanter kan få 150.000 kvadratmeter at boltre sig på i Knuthenborg Safaripark.

I Cirkus Arena og Cirkus Trapez har de fire cirkuselefanter, Rambolina, Lara, Djungla og Jenny, i månedsvis ventet på en afklaring om deres pension.

Efter en aftale mellem de to cirkusser og Miljø- og Fødevareministeriet vil staten købe de fire elefanter for i alt 11 millioner kroner.

Derfor skal der nu findes en overtager af elefanterne.

Det sker ved, at interesserede zoologiske institutioner kan ansøge om at overtage de fire elefanter.

Tidligere har Knuthenborg Safaripark meldt sig klar, og ifølge Rasmus Nielsen, der er chefzoolog i Knuthenborg Safaripark, gælder interessen stadig.

- For mere end et år siden besluttede vi os for at tilbyde elefanterne et otium, så vi satte en sundhedsundersøgelse i værk, så vi kunne sikre os, at elefanterne er sunde og raske.

- Vi har et stort ønske om at overtage dem og har en masse uudnyttet plads. På især elefanternes vegne er vi ekstremt glade for, at der endelig kommer en politisk afklaring, siger chefzoologen.

Hvis elefanterne får bopæl i Knuthenborg, vil man sikre sig, at de på bedst mulige måde kan vænne sig til de nye omgivelser.

Safariparken venter derfor en ledende ekspert, som skal hjælpe med vejledning og rådgivning, da Knuthenborg ikke i forvejen har elefanter i parken.

- I næste uge får jeg fløjet en mand fra USA til Danmark. Han er en af verdens ledende eksperter i at flytte elefanter fra fri kontakt til beskyttet kontakt, så personalet ikke kommer til at dele samme miljø som elefanterne, som de ellers gjorde før.

- Vi skal besøge de fire elefanter i næste uge og være en hel dag i parken. Vi skal drøfte, hvordan han kan hjælpe os, hvis vi bliver udtaget til at overtage elefanterne. Så kan elefanterne flyttes på en måde, der sikrer, at de bliver bedst muligt tilpasset til det nye liv hos os, siger Rasmus Nielsen.

Ud af 440 hektar safaripark kan de fire elefanter boltre sig på et areal på 150.000 kvadratmeter, hvis parken får udbuddet.

Rasmus Nielsen håber på, at man inden for 12 måneder vil kunne færdiggøre anlægget for elefanterne.

Cirkus Arena får 8,25 millioner for de tre elefanter, mens Cirkus Trapez får 2,75 millioner for elefanten Rambolina.

Hverken Københavns Zoo, Givskud Zoo, Aalborg Zoo eller Odense Zoo byder på de fire elefanter, blandt andet fordi nogle af parkerne allerede har elefanter og på grund af pladsmangel.

/ritzau/