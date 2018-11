Koda-direktør vil have politikere til at stoppe gratis streaming

En stor del af danskerne lytter til musik på gratistjenester. Koda-direktør vil have politisk indgriben.

Danskerne er gode til at lytte til gratis musik, men mindre gode til at betale for det.

86 procent af befolkningen mellem 12 til 65 år streamer musik, og 47 procent af dem benytter udelukkende gratis tjenester, viser en ny undersøgelse lavet af Koda.

Direktør for Koda Anders Lassen vil have politikerne til at gribe ind. Som markedet er lige nu, tør ingen hæve priserne, af frygt for at forbrugerne vælger at lytte til musik et andet sted.

- Problemet er, at folk er fristede af at bruge de gratis alternativer. Både decideret pirateri og gråzonetjenester som YouTube. Det må politikerne begynde at regulere, siger Anders Lassen.

Det helt store problem for kunstnerne er, at gratistjenester som YouTube betaler kunstnerne en meget lille del af indtjeningen.

Koda er lige nu med til at udforme en ophavsretsreform, der skal gøre det ulovligt at udbyde musik, uden at kunstnerne bliver betalt.

EU skal arbejde på lovgivningen, og derefter skal det implementeres i dansk lovgivning.

- Der er helt grundlæggende internationale konventioner, der siger, at hvis andre bruger dit indhold, så skal de spørge dig om lov og betale, siger Anders Lassen:

- Da internettet kom, lavede man de her undtagelser, fordi ingen rigtig kunne stilles til ansvar for, hvad der måske lå på en server.

- Det hul er blevet brugt af YouTube, og det bruger de til at undgå at forhandle med os. Spotify får jo en helt urimelig konkurrence, når de skal betale for musikken, og andre ikke skal, siger han.

66 procent af de danske streaming-kunder bruger YouTube som tjeneste. Det er dermed den mest benyttede streamingtjeneste i landet.

- Det er absurd, at folk i branchen selv skal håndhæve reglerne. Nettet er jo ikke længere en niche. Det er her, hvor al vores forretning foregår efterhånden, siger Koda-direktør Anders Lassen.

/ritzau/