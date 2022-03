Københavns Domkirke var rammen om en righoldig støttekoncert for Ukraine

Gennem tiden har Københavns Domkirke budt os på talrige musikalske oplevelser, ofte karakteriseret ved en forunderlig blanding af tradition og fornyelse, men koncerten i søndags var selv efter den målestok en unik begivenhed. Her drejede det sig nemlig om i ord og toner at støtte Ukraine, der befinder sig i en ulykkelig situation, ingen kunne have forestillet sig for blot et par uger siden.