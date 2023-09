Københavns Kommunes bevilling til Normstormerne forlænges ikke

Københavns Kommune vil fra 2024 ikke længere give økonomisk tilskud til foreningen Normstormerne.

Når den nuværende kontrakt om tilskud til Normstormerne udløber ved årsskiftet, vil der nemlig ikke blive indgået en ny.

Det oplyser Københavns Kommune i en mail til Kristeligt Dagblad.

Ifølge Jakob Næsager (K), Københavns børne- og ungdomsborgmester, er det "fint", at kontrakten udløber. Det skyldes nemlig mangel på efterspørgsel.

- Skolerne har kun i ringe grad efterspurgt Normstormernes undervisningsforløb, og så skal vi selvfølgelig heller ikke bruge penge på at fortsætte foreningsstøtten til dem, skriver han til Kristeligt Dagblad.

Normstormerne tilbyder undervisningsforløb om normer, køn og vilkår for LGBTQ-personer til folkeskoleklasser.

Foreningen har modtaget cirka syv millioner kroner i støtte fra Københavns Kommune fra 2020 til 2023.

Tidligere er Normstormerne blevet kritiseret for ikke at ville lægge undervisningsmateriale ud offentligt.

I den forbindelse blev daværende børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kaldt i samråd i august sidste år.

Her sagde hun, at man ikke kan tvinge foreningen til at lægge materialet offentligt frem. Alligevel undrede hun sig over, at Normstormerne ikke lagde materialet frem.

- Personligt finder jeg det underligt, at Normstormerne ikke bare affejer kritikken ved at fremlægge det, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil i samrådet.

Kristeligt Dagblad fik i august 2022 indsigt i materialet. Over for avisen kritiserede to medlemmer af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation materialet for at være et "identitetspolitisk show" og "ren hjernevask".

Forklaringen på, at foreningen ikke får en ny bevilling, skal findes i netop den kritiske mediedækning sidste år, mener Violeta Ligrayen Yanez, sekretariatsleder i Normstormerne.

Hun understreger dog over for Kristeligt Dagblad, at foreningen fortsat har en god dialog med flere politikere i borgerrepræsentationen.

