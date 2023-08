Københavns Zoo ansætter ny direktør efter intern uro

Zoologisk Have i København har ansat Pernille Wendel Mehl som ny administrerende direktør. Det oplyser Zoologisk Have i en pressemeddelelse.

Hun kommer fra en stilling som administrerende direktør for virksomheden Clio.

- Pernille er en topleder med betydelig erfaring fra både ledelses- og bestyrelsesarbejde i en række forskellige virksomheder. Hun har et vidunderligt energisk drive og en uformel og inddragende ledelsesstil.

- Samtidig har hun vist, at hun kan udvikle organisationer hvor arbejdsglæde og positive resultater går hånd-i-hånd, udtaler bestyrelsesformand Jørgen Horwitz i meddelelsen.

Udpegelsen af Pernille Wendel Mehl sker efter måneders uro omkring ledelsen af Zoologisk Have. I slutningen af marts kunne Berlingske fortælle, at den tidligere administrerende direktør Jørgen Nielsen pludseligt var stoppet efter seks år på posten. Siden har Jørgen Hortwitz været midlertidigt indsat på posten.

Berlingske beskrev i juni, på baggrund af interviews med 20 personer, der har arbejdet under Jørgen Nielsen, at der havde været bred utilfredshed med den forhenværende direktør. Kritikpunkterne lød blandt andet, at arbejdsklimaet var præget af skældud og et stort fokus på at tjene penge.

Selv sagde Jørgen Nielsen til Berlingske, at han ikke kunne genkende kritikken fra de tidligere medarbejdere.

/ritzau/