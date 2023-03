Københavnske lokalaviser sammenlægges og omdeles ikke til husstande

Mediekoncernen JFM nedlægger en stribe lokalaviser i København og lægger dem ind under den lokalavis, der har titlen KøbenhavnLiv. Samtidig vil lokalaviserne ikke længere blive omdelt til husstande.

Det skriver en række medier, heriblandt MediaWatch og Ekstra Bladet, på baggrund af en meddelelse fra JFM.

Det er lokalaviserne NordvestLiv, NørrebroLiv, SydhavnenLiv, KøbenhavnLiv Weekend og VesterbroLiv, der nedlægges.

I stedet skal udgivelsen KøbenhavnLiv dække de bydele.

Modsat overlever lokalaviserne på Frederiksberg, dele af Amager, Valby, Østerbro og Vanløse.

JFM er det, der tidligere hed Jysk Fynske Medier. Hele koncernen driver dagblade og ugeaviser i stort set hele landet.

- Vi får en styrket printavis med langt mere indhold samlet i én avis, siger Cecilie Gormsen, chefredaktør på de københavnske Liv-medier, ifølge MediaWatch.

JFM begrunder den droppede omdeling med, at avisen skal være bæredygtig både økonomisk og miljømæssigt. I stedet vil lokalaviserne være tilgængelige i det offentlige rum som eksempelvis på metrostationer og i supermarkeder.

Aviserne på Frederiksberg, dele af Amager, i Valby og Vanløse bliver stadig husstandsomdelt.

Ændringerne træder i kraft 1. april.

Over nytår har JFM haft fat i sparekniven og skåret stillinger. I december blev det meldt ud af, at 50 stillinger - herunder 22 ansatte på koncernens redaktioner - skulle væk.

Januar oplyste koncernens administrerende direktør, Jesper Rosener, til MediaWatch, at yderligere 20 stillinger var i spil.

De 20 stillinger ville blive skåret, hvis ikke journalisterne accepterede at tage billeder selv og afgav rettighederne til videresalg af de journalistiske produkter til JFM.

JFM gav også udtryk for, at en ny overenskomst med lønstigninger på over to procent ville føre til nedskæringer.

- Det har ikke ændret sig, siden vi meldte det ud, sagde ansvarshavende chefredaktør Peter Orry til MediaWatch, efter at der blev indgået en overenskomst med lønstigninger på seks procent over to år.

