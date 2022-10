Købsstrid udsætter Twitter-retssag mod Elon Musk

Twitter har hevet Elon Musk i retten for zigzagkurs om købstilbud. Deadline for aftale er nu 28. oktober.

En dommer i den amerikanske delstat Delaware har udsat Twitters retssag mod Elon Musk.

Det er blevet afgjort torsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det sker for at give ham tid til at færdiggøre aftalen om køb, som han ellers har brugt måneder på at rive sig fri af.

Musk modtog et tilbud om overtagelse fra Twitter mandag, skriver nyhedsbureauet AP. Her oplyste milliardæren, at han havde brug for mere til at få styr på finansieringen på 44 milliarder dollar.

Med torsdagens afgørelse har Musk indtil 28. oktober. Han skulle oprindeligt have været for retten 17. oktober. Hvis ikke deadlinen kan nås, skal retssagen finde sted i november.

I april kom en aftale om køb af Twitter på plads mellem Tesla-grundlæggeren Elon Musk og det sociale medie.

Men så trak Musk sig, fordi han mente, at han ikke havde fået korrekte oplysninger om antallet af falske konti på det sociale medie, som han selv er flittig bruger af.

Det fik Twitter til at hive Musk i retten. Selskabet mente, at Musk havde forpligtet sig til at overtage det sociale medie og dermed brød kontrakten.

Tirsdag oplyste Elon Musk, at han vil gå videre med sit oprindelige tilbud, men på betingelse af, at retssagen blev stoppet.

Hans oprindelige tilbud lyder, at han vil købe Twitter for 44 milliarder dollar, hvad der svarer til omkring 330 milliarder kroner.

Twitter har tidligere sagt, at Musks forsøg på at udsætte retssagen har åbnet for mere "skade og forsinkelse". Her udtrykte det sociale medie ønske om en endnu tidligere retssag og så gerne Musk for retten allerede 10. oktober.

Udmeldingen om retssagen har torsdag stabiliseret Twitter-aktien.

/ritzau/