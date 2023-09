Køge Festuge sender gæster hjem på grund af pres ved indgangene

Køge Festuge er fredag aften lukket ned på grund af massivt pres ved indgangene.

Det oplyser Michael Rahn, som er politikommissær og vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Der var ved at komme så meget tryk på indgangene, at borgernes sikkerhed var ved at komme derud, at vi ikke kunne stå på mål for det længere, siger han til Ritzau.

Michael Rahn fortæller, at der var 11.000 mennesker inde på pladsen, mens 2000 forsøgte at komme ind.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lukningen af festivalen skete klokken 20.30.

Det var Køge Festuge, som besluttede at slukke musikken og sende gæsterne hjem, lyder det fra Michael Rahn.

- Det kommer ikke til at starte op igen i aften. Det har jeg meget svært ved at tro på. Hvad der kommer til at ske i morgen, det ved jeg ikke.

Michael Rahn tilføjer, at lukningen foregik "gelinde".

På Facebook skriver Køge Festuge, at der ikke er meldinger om tilskadekomne.

- Da trykket fra de omkringliggende gader har været for voldsomt, er sikkerhedsvurderingen, at det er mest forsvarligt at lukke festivalpladsen ned.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er udelukkende af hensyn til vores gæsters sikkerhed. Ved at tage denne beslutning udviser vi rettidig omhu, lyder det.

Køge Festuge er en musikfestival, hvor det er gratis at deltage. Den strækker sig fra søndag den 27. august til lørdag den 2. september.

På Facebook oplyser Køge Festuge ikke, om festivalen vil blive afholdt lørdag.

Begivenheden finder sted i Lovparken, som ligger i det centrale Køge.

/ritzau/