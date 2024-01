Kokkeserien The Bear hyldes i komediekategorier ved Emmy-uddeling

Tv-serien "The Bear", der handler om en kok, der forsøger at vende skuden for familiens sandwichbar i Chicago, vandt flere priser i komediekategorierne ved mandagens Emmy-uddeling, der hylder de bedste tv-serier og finder sted i Los Angeles i USA.

"The Bear" har vundet prisen for bedste komedieserie.

Seriens hovedrolleindehaver, Jeremy Allen White, vandt desuden prisen for bedste skuespiller i en komedie.

Hans medskuespillere Ayo Ededbiri og Ebon Moss-Bachrach har vundet for henholdsvis bedste kvindelige og mandige birolle i en komedieserie.

Priserne er givet for seriens første sæson.

"The Bear" vandt også priserne for bedste instruktion og manuskript i en komedieserie.

- Jeg er så stolt. Så fuld af taknemmelighed over at stå foran jer alle, sagde White, der spiller kokken Carmen "Carmy" Berzatto i serien.

- Jeg elsker den her serie så meget.

Prisuddelingen skulle være løbet af stablen i september, men den blev udsat på grund af de omfattende strejker blandt Hollywoods skuespillere og manuskriptforfattere.

Jennifer Coolidge, der for anden gang vandt prisen for bedste kvindelige birolle for hendes rolle i serien "The White Lotus", benyttede muligheden for at takke "alle de onde bøsser".

Med det henviste hun til de homoseksuelle karakterer i serien, der har planer om at slå hendes karakter ihjel.

Arrangørerne af prisuddelingen brugte også dette års milepæl - den 75. Emmy-uddeling - til at hylde klassiske tv-serier med genforeninger af skuespillere og andre øjeblikke.

Showets vært, Anthony Anderson, åbnede aftenen med et kor, der sang titelmelodier fra tv-serier som 70'er-serien "Good Times" og "The Facts of Life", der løb over skærmen fra 1979 til 1988.

Travis Barker, der er trommeslaget i bandet Blink-182, spillede en trommesolo over sangen "In the Air Tonight", som spilles på et afgørende tidspunkt i den succesfulde 80'er-serie "Miami Vice".

Nogle af stjernerne fra sitcommen "Cheers" samledes om en rekonstruktion af den bar, der er omdrejningspunkt i serien.

Skuespillerne Katherine Heigl og Ellen Pompeo fra hospitalsserien "Grey's Anatomy" talte til publikum fra en hospitalskulisse, der var sat op på scenen.

/ritzau/Reuters