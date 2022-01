I december deltog en række historikere med ekspertise i kolonitiden i et seminar om det mulige fremtidige koloni-museum. Deres ønske er et museum, der beskriver kolonihistorien lige så forskelligartet, som den er

Koloni-historiker: ”Det er afgørende for et museum, at man som udgangspunkt har facts og ikke, hvad nogen føler”

Hvis Danmark skal have et kolonihistorisk museum, skal det have alle nuancerne med, give både sorte og hvide en stemme og have respekt for fakta.