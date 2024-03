Kolonihaveejere står over for mangedobling af grundskyld

Hen over de næste to årtier vil grundskylden hos en lang række kolonihaveejere nord for København vokse med 1700 procent.

Det er et resultat af de nye foreløbige ejendomsvurderinger. Det skriver Politiken.

Ændringen betyder, at medlemmerne af Haveforeningen Solpletten i Rudersdal Kommune vil gå fra at skulle betale 1200 kroner i skat om året til 22.000 kroner om året over en 20-årig periode.

- Det er jo helt på månen det her – og så er det ikke engang en fejl, siger Allan Juel Weber, formand for bestyrelsen i Haveforeningen Solpletten, til avisen.

Forklaringen på den voldsomme stigning skal findes i en ændring af ejendomsvurderingsloven, som fandt sted i 2021.

Den har gjort, at grunde i kolonihaveområder, som ejes af haveejerne i foreningen, skal vurderes på lige fod med en helårsbolig, altså et almindeligt enfamiliehus eller et rækkehus.

I en bemærkning til ændringen skrev Skatteministeriet dengang, at "der ikke er grundlag for at antage, at en, der erhverver et kolonihavehus, skulle værdiansætte en grund anderledes, end en, der køber et enfamiliehus eller et rækkehus til egen beboelse".

Det møder blandt andet kritik fra Thomas Booker fra advokatfirmaet Horten, der har specialiseret sig i ejendomsvurderinger.

Når reglerne for et kolonihavehus siger, at det kun må bruges til beboelse en del af året, så vil det også få betydning for prisen. Derfor skal det ikke sidestilles med en helårsbolig, mener han.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) erkender da også, at det ikke giver mening at vurdere kolonihaverne på lige fod med helårsboliger. Det er sket under et besøg hos Haveforeningen Solpletten, skriver Politiken.

Derfor vil han nu tage det op med forligspartierne bag det nye vurderingssystem og forsøge at få ændret loven igen.

Politiken har også haft kontakt til andre kolonihaveforeninger, der er blevet ramt af lovændringen. Det gælder blandt andet haveforeningen Bachersminde i Dragør.

/ritzau/