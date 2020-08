Kommentator: Ellemann har brug for at vise hård udlændingelinje

Jakob Ellemann-Jensens fortid er en af årsagerne til behov for markante udmeldinger, mener Thomas Funding.

Usynlighed i udlændingepolitikken. Et for tæt samarbejde med De Radikale. Og en personlig profil, der ikke rimer på hårdhed i udlændingepolitiske spørgsmål.

Det er baggrunden for, at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, fredag er gået i offensiven med et markant interview om netop udlændingepolitik i avisen Danmark.

Det vurderer Thomas Funding, som er politisk redaktør hos avisen Danmark.

- Det er en kombination af de ting, der har gjort, at man er endt et sted i offentligheden, hvor Venstre ikke skal være.

- Man er begyndt at blive portrætteret som et semi-halalhippie-parti. Det var uholdbart, og han blev nødt til at forsøge at bryde den fortælling, siger Thomas Funding.

Jakob Ellemann-Jensen erkender i interviewet med avisen Danmark, at der er blevet sat spørgsmålstegn ved, hvor han står i udlændingepolitikken.

Han slår fast, at han ikke har lempet Venstres udlændingepolitik en eneste gang i det års tid, han har siddet som formand.

Men Jakob Ellemann-Jensen kæmper stadig med sin egen fortid, vurderer Thomas Funding.

Ikke mindst udmeldelsen af Venstre til fordel for Ny Alliance tilbage i 2007. Det skete dengang blandt andet med henvisning til Venstres stramme udlændingepolitik.

Jakob Ellemann-Jensens udmeldelse er ikke blevet glemt hos blandt andet Dansk Folkeparti, der med mellemrum har stukket til V-formanden.

Det samme har andre partier i blå blok gjort.

- Det er bestemt ikke en uvæsentlig detalje i det her, siger Thomas Funding.

- Der har været nervøsitet i dele af Venstre over, at partierne i blå blok har udnyttet det, at han ikke selv har defineret sig, til at definere ham og dermed gå på strandhugst i hans vælgerbase.

- Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og De Konservative. Alle har været ude at sige, at han ikke var stram nok, siger avisen Danmarks politiske redaktør.

Ifølge Thomas Funding har man i Venstre været nervøse for, om for eksempel Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, eller Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, kunne finde på at sige, at de ikke ville kunne pege på Jakob Ellemann-Jensen som blå bloks statsministerkandidat.

- Hvis sådan en ting først er sagt, så er det som tandpasta. Du kan ikke få det tilbage i tuben, når det først er ude. Det ville være direkte katastrofalt for Venstre, hvis sådan en ting blev sagt, siger Thomas Funding.

Han mener, at det er "helt åbenlyst", at Jakob Ellemann-Jensen ikke har særlig stor troværdighed i udlændingepolitikken.

Thomas Funding sammenligner Venstre-formandens udmelding med det skifte, som statsminister Mette Frederiksen (S) i sin tid lavede for at gøre Socialdemokratiets politik på samme område mere stram.

- Men ligesom med Mette Frederiksen så kommer det for Ellemann også til at kræve, at han bliver ved med at levere stram udlændingepolitik for at stive troværdigheden af.

- Så jeg tror, at vi kommer til at se Venstre være meget mere synlige på udlændingeområdet i den kommende tid, siger han.

/ritzau/