Kommentator: Kongebog er eksempel på ny lukkethed

Det er ikke kun befolkningen, der har bidt mærke i, at der er udkommet en bog om kong Frederik og hans visioner.

Også blandt medier og kongehusanalytikere er der fokus på den 109-sider lange bog.

Bogen "Kongeord" får både ris og ros med på vejen.

Jyllands-Postens kongehusanalytiker, Niels Th. Dahl, kalder bogen for en "interessant pr-strategi".

Det er første gang, at kongen udtaler sig, siden han overtog tronen, og bogen bliver derfor også et udtryk for, at kong Frederik er bedre på skrift end i tale, ifølge avisens kongehusanalytiker.

Det var ikke proklameret nogen steder, at bogen ville udkomme i dag. Det kom derfor som lidt af et chok, at danskerne nu kunne få indblik i kongens ord.

Det samme gjorde sig gældende for Niels Pinborg, der er chefredaktør på Se og Hør.

Han fortæller, at de løb ud og købte bogen, da de fik nys om den kongelige bogudgivelse, som han kalder for "imponerende timet" ifølge TV 2.

TV 2 har også talt med Billed-Bladets hofreporter, Marianne Singer. Hun hæfter sig ved, at hans tilgang til jobbet har ændret sig over årene.

- Det er første gang, han siger direkte, hvor meget han har lyst til at være konge. Han er meget ærlig om, hvor svært han havde ved den rolle, da han var barn og ung, siger hun til mediet.

Berlingskes royale kommentator, Jakob Steen Olsen, har også kastet sig over bogen.

Den er et eksempel på den mediestrategi, som kongehuset vil bruge fremadrettet. Bogen er et eksempel på den nye lukkethed, kongehuset lægger for dagen med tronskiftet, siger Olsen til Berlingske.

Kongehuset har afvist at give interviews i forbindelse med tronskiftet.

Når der så udgives en bog som "Kongeord", gør det, at journalister kun kan gengive citater - og ikke stille kritiske spørgsmål til institutionen, mener Jakob Steen Olsen.

Det er den form for lukkethed, han kritiserer.

Efter udgivelsen har der også været en hel del fokus på kong Frederiks forhold til Gud.

Blandt andet forklarer han i bogen, at Gud er en del af hans valgsprog - eller kongeord som han selv kalder det.

- Nogen vil måske undre sig over, at jeg ikke nævner Gud eksplicit i mit kongeord, men for mig indgår Gud i forestillingen om at være "forbundne", siger kongen i bogen.

Det er ikke gået ubemærket hen på Kristeligt Dagblads redaktion, hvor avisens kirkeredaktør, Anders Ellebæk Madsen, roser kongen for at træde i karakter.

- Mange har ventet på dette. For den danske model er afhængig af en regent, der optræder som det led, der inkarnerer forbindelsen mellem kristendom, kongehus og folk, skriver han.

Kristeligt Dagblad har på lederplads været ude med riven, efter Gud blev udeladt fra valgsproget.

