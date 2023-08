Kommunerne vil have klare regler for gaver til politikere

Der bør være klare regler for, hvad borgmestre og kommunalpolitikere må tage imod som gave.

Det mener Kristian Vendelbo, administrerende direktør i Kommunernes Landsforening (KL).

- Vi kan konstatere, at der over de seneste måneder har været rigtig mange sager, som handler om både borgmestre og øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmers repræsentation, siger han til mediet Danske Kommuner.

- Vi oplever, at grænserne nu er begyndt at være så uklare, at der er brug for nogle klare regler.

I juni slog Folketingets Ombudsmand fast, at politikerne i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune ikke må tage imod årskort til Tivoli.

Det var tidligere blevet beskrevet af TV 2 Kosmopol, at en række kommunalpolitikere i København har modtaget et gratis guldkort til Tivoli til en værdi af 1399 kroner.

På et møde 2. juni besluttede kredsen af gruppeforpersoner, at man ikke må få den slags gaver. Det var den beslutning Ombudsmanden erklærede sig enig i.

Efterfølgende har flere kommuner besluttet, at lignende gaver ikke længere hører sig hjemme.

I Esbjerg Kommune er det eksempelvis blevet besluttet, at lokalpolitikerne ikke længere må tage imod gratis billetter til fodboldkampe, håndboldkampe og ishockeykampe.

Og i Frederiksberg Kommune har borgmester Michael Vindfeldt (S) sagt til Berlingske, at kommunens politikere skal aflevere det årskort til Københavns Zoo, som de får gratis, tilbage.

/ritzau/