Komponist på klassiske Disneyfilm Richard Sherman er død

Den amerikanske komponist Richard Sherman, der står bag adskillige sange fra flere klassiske Disneyfilm som "Junglebogen" og "Mary Poppins", er lørdag død i en alder af 95 år.

Det oplyser Disney i en udtalelse.

Han døde af aldersrelaterede sygdomme.

Sherman og hans bror Robert, der døde i 2012, arbejdede som huskomponister i Disney mellem 1960 og 1973.

I perioden var de med til at skrive over 200 sange til 27 film og adskillige tv-serier.

Underholdningsmediet Variety beskriver brødreparrets arbejde som værende fra en forsvunden æra.

Det er i dag nemlig sjældent, at film- og tv-studier ansætter huskomponister i stedet for at bruge eksterne.

/ritzau/AFP