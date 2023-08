Koncertåret 2022 tæt på niveauet før corona

Efter to år, som var præget af nedlukninger og forsamlingsforbud, kom koncertgæsterne tilbage foran scenen i 2022.

Det samlede antal koncertgæster i Danmark i 2022 var 7,4 millioner, viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er tæt på niveauet før covid-19, som lå på 8,2 millioner i 2019.

Statistikken omfatter koncertarrangementer, hvor artisterne honoreres for deres optræden.

"Vi har ellers været igennem et tumultarisk 2022 med massiv økonomisk usikkerhed og skyhøj inflation, men det har tilsyneladende ikke fået danskerne til at droppe koncerterne i hobetal," siger Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

Esben Marcher, direktør i Dansk Live, fortæller, at produktionsomkostningerne for arrangørerne er blevet markant højere.

"Det påvirker billetpriserne og kan på den lange bane gøre, at det, vi ser nu, ikke nødvendigvis er noget, vi kommer til at opleve længe, da der måske er et kritisk punkt på købelysten."

Det er ikke alle spillesteder, der har oplevet den samme fremgang efter corona.

"Der er sket et vaneskift, og måske er forventningerne til koncerter blevet nogle andre, efter vi kom tilbage fra corona. Nu søger publikum mod de store koncerter med konfetti, balloner og storskærme. Det lokale spillested, hvor man er tæt på musikken, er ikke så attraktivt lige nu," siger Esben Marcher.

Mens antallet af koncertgæster er helt tilbage på niveauet før corona på spillestederne, ses der en mindre stigning i det samlede antal publikum til musikfestivaler.

I 2022 var der 1,3 millioner gæster til landets musikfestivaler, hvilket var lidt højere end i 2019, hvor der var 1,2 millioner gæster.

