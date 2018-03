Forfatters bearbejdning af sin fars henrettelse er barsk og gribende læsning

5 stjerner

Niels Peter Juel Larsens far blev under Besættelsen henrettet af tyskerne. Det har kastet lange skygger ind over sønnens liv. Han skriver om dem i sin barske og gribende bog ”Krigens barn”

Traumebilleder, der var så mættede med livløs gru, at forfatteren Niels Peter Juel Larsen i mange år foretrak at lade dem være i fred. Men han opdagede, at de ikke gengældte hans hensynsfuldhed.

Altså måtte han konfrontere sig med dem. Et resultat af denne dybtgående og ætsende proces er bogen ”Krigens barn”, der på omslaget betegnes som en roman, men på titelbladet som ”Erindringer fra før erindringen”. Det er den sidste karakteristik, der er sandheden nærmest.