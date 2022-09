Kong Charles holder fredag en tv-tale til en nation i sorg

Storbritanniens kong Charles mødes fredag med premierminister Liz Truss. Senere på dagen taler han til nationen, efter at hans mor og landets regent, dronning Elizabeth, er død, 96 år.

Charles tog i stor hast op til dronningens skotske hjem torsdag for at være ved hendes side i hendes sidste timer. Inden for kort tid rejser han tilbage til London sammen med sin hustru, Camilla.

Charles vil holde en tv-tale efter et møde med den nye premierminister Liz Truss, som blev indsat i sit embede tirsdag.

I talen, der ventes at blive udsendt tidligt på aftenen, vil kong Charles hylde mindet om sin mor og love at gøre sin pligt som tronarving.

I London var der fra daggry fredag mange, som fortsatte med at lægge blomster ved Buckingham Palace. Mange steder i den britiske hovedstad er der ophængt plakattavler med budskaber om kondolencer.

Mange aviser hylder dronningen på deres forsider.

Fredagen vil præget af officielle og halvofficielle - og også improviserede - begivenheder og ceremonier for at markere dronningens død.

Det ventes, at kongen mødes med hertugen af Norfolk for at drøfte dronningens begravelse og programmet for de kommende dage.

Regeringen vil på et tidspunkt fredag give meddelelse om, hvor længe der skal være national sørgetid.

Det er sandsynligt, at det bliver omkring 12 dage, skriver nyhedsbureauet PA i London - fra nu og til en dag efter dronningens begravelse.

Der vil blive ringet med klokkerne midt på dagen fredag i Westminster Abbey, i St. Paul’s Cathedral og Windsor Castle.

Kirker i hele England er blevet bedt om at ringe med kirkeklokkerne ved middagstid.

Den nye premierminister Liz Truss og medlemmer af hendes regering ventes at deltage i en mindehøjtidelighed i St. Paul’s i det centrale London.

Torsdag var en stor folkemængde samlet uden for Buckingham Palace under tunge regnskyl, da det kom frem, at dronning Elizabeth var blevet syg og kommet under lægelig overvågning.

En regnbue lindrede midlertidigt den dystre stemning, men så kom nyheden:

- Dronningen er denne eftermiddag sovet stille ind på Balmoral, lød det fra det britiske kongehus.

Storbritanniens flag vajede pludselig på halv over den britiske kongefamilies residens i hovedstaden. Mange af de fremmødte begyndte af græde.

/ritzau/Reuters