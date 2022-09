Kongefamilien begraver dronning efter statsbegravelse

Dronningens kiste nedsænkes i Den Royale Hvælving i det vigtigste kapel på slottet Windsor sent mandag.

Dronning Elizabeth II vil blive jordfæstet ved en privat ceremoni for familien på slottet Windsor efter hendes statsbegravelse næste uge.

Det oplyser Buckingham Palace torsdag.

Over 2000 gæster ventes at være til stede i den historiske domkirke Westminster Abbey mandag ved en mindehøjtidelighed dedikeret til dronningens liv og hendes 70 år lange regeringsperiode.

Efter mindehøjtideligheden vil en enkelt hornblæser spille "The Last Post", og der vil være to minutters stilhed i landet.

Derefter vil dronningens kiste blive ført gennem Londons gader en sidste gang.

Den vil derefter med en royal rustvogn blive bragt til dronningens hjem på slottet Windsor vest for London.

Klokken 16 (klokken 17 dansk tid) vil der blive holdt en begravelsesgudstjeneste.

Den kommer til at foregå i St. George's Kapel med deltagelse af flere kongelige og ledende politikere samt flere end 800 personer, som er eller har været i dronningens tjeneste.

Derefter vil dronningens kiste blive nedsænket i Den Royale Hvælving.

En hornblæser vil spille et sørgestykke, som markerer afslutningen på de mange offentlige ceremonier efter monarkens død sidste torsdag.

Der vil være en kort højtidelighed, der ikke dækkes af medierne. Den betegnes som "et dybt personligt øjeblik for familien".

Mange tusinde briter stod torsdag i en kilometerlang kø langs Themsen i hjertet af den britiske hovedstad. De ventede på at nå frem til Westminster Hall, hvor dronningens lukkede båre står til skue på en forhøjning.

Over båren ligger et flag. Der ligger blomster og forskellige kongelige smykkegenstande på den. I hvert hjørne er der levende lys.

Fredag klokken 19.30 (20.30 dansk tid) vil kong Charles III og hans tre søskende - prinsesse Anne, Prins Andrew og prins Edward - våge ved kisten i ceremonielle militære uniformer.

Ceremonien vil vare 15 minutter.

Den kongelige statholder, Earl Marshal, hertug af Norfolk, som har den fornemste hertugtitel i Englands adelskalender, har gennem 20 år planlagt og organiseret dronning Elizabeths begravelse.

/ritzau/Reuters