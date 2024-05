Tv-serien Skam har i kongens øjne samlet norske og danske unge

Den populære norske ungdomsserie "Skam" har været med til at bringe unge fra Norge og Danmark sammen.

Det siger kong Frederik i en tale til en gallamiddag på det kongelige slot i Norge, hvor han snakker om de familiære og venskabelige bånd, der binder de to lande sammen på tværs af generationer.

- Norge er noget nær nordisk mester i ungdomsserier, og i dag kender størstedelen af danske unge betydningen af "tuller du?" og "serr" siger han.

Serien, der følger hverdagen for en gruppe norske teenagere, rullede for første gang over de norske tv-skærme i efteråret 2015 og vandt siden en stor skare af følgere i hele Norden.

- Der er sket en del siden "Fleksnes", siger kong Frederik med henvisning til den norske tv-komedieserie fra 1970'erne.

Den populære norske tv-serie "Skam" vandt også Nordens Sprogpris i 2016 netop for at engagere nordiske unge i sproget.

I Danmark var serien også så populær, at den førte til, at flere norske ord og udtryk arbejdede sig ind i sproget. Netop det faktum, at serien ikke behøves oversat, spillede en stor rolle i tildelingen af sprogprisen.

Her lød det, at få er lykkedes med at gøre nabosprog så morsomt, relevant og sejt blandt unge i Norden som "Skam".

Kong Frederik kommer i store dele af sin tale ind på mange af de ligheder, som Norge og Danmark deler - herunder sproget.

- Vores slægtskab fornægter sig ikke, og danskere og nordmænd forstår hinanden. Vi taler samme sprog, bogstaveligt og i overført betydning, siger han.

Talen til gallamiddagen sætter punktum for kongeparrets første dag i Norge i forbindelse med deres to dage lange statsbesøg i det norske.

Onsdag byder programmet på vandretur for kongeparret. Både ude i den norske natur og en arkitekturvandring i dele af hovedstaden Oslo.

/ritzau/