Kongeparret deltager i åbningen af portrætudstilling

Kong Frederik og dronning Mary er torsdag eftermiddag ankommet til Amalienborgmuseet for at deltage i åbningen af en portrætudstilling af den nye konge.

Det viser billeder fra Amalienborgmuseet.

Udstillingen har fået navnet "Frederik 10. - Konge af i morgen", og tegner igennem fotografier, genstande, videoklip, malerier og lyd et portræt af kong Frederik.

Genstandene spænder bredt og kan knyttes til begivenheder fra kongens liv. Blandt andet kan man se kong Frederiks første skoletaske, en hundeslædepisk fra Sirius-ekspeditionen i Grønland og dronning Marys brudekjole.

Derudover er bjælken "Maren", som kongen skulle grave sig ind under i forbindelse med afslutningen af frømandsuddannelsen, også udstillet.

"Maren" er en 316 kilo tung egetræsbjælke, som aspiranter i Frømandskorpset bærer rundt på under deres øvelser.

Til den afsluttende prøve skal man med sine hænder grave sig under bjælken og kravle op på den anden side.

Kongeparret skal vises rundt i udstillingen af museumsdirektør Thomas C. Thulstrup.

Meningen med udstillingen er ifølge museumsdirektøren at vise kongens liv frem til tronskiftet.

- Det er med stor glæde, at Kongernes Samling nu er klar til at åbne en udstilling om Frederik 10. Kongens tronbestigelse var et stort historisk og mindeværdigt øjeblik, sagde han i en pressemeddelelse tilbage i februar.

- Men hvem er den mand, som stod på balkonen 14. januar 2024? Hvad lå forud for det øjeblik, som var ham skæbnestemt? Det vil vi gerne besvare med denne udstilling.

Portrætudstillingen vises på Amalienborgmuseet i Christian VIII's Palæ, hvor kong Frederik som kronprins havde sin egen lejlighed, inden han blev gift med dronning Mary i 2004.

Man kan besøge udstillingen i København fra 22. marts til 8. september. Herefter rejser den videre til slottet Koldinghus i Kolding.

På Koldinghus vises udstillingen fra 11. oktober til 25. april 2025.

