Konkursramt smykkebrand bliver genoplivet med nyt navn

En konkursmelding for godt en uge siden er blevet til en genrejsning for det kriseramte selskab bag smykkebrandet Jane Kønig.

Det fremgår af en pressemeddelelse ifølge mediet Finans.

- Genfødslen af Jane Kønig bringer ny energi og passion for at skabe ikoniske designs, og jeg glæder mig til den nye rejse vi nu skal på, udtaler Jane Kønig i meddelelsen.

Takket være en omstrukturering af selskabet og en reducering af medarbejderstaben har selskabet fået nyt liv.

Brandet skifter i samme ombæring navn til Jane Kønig Copenhagen.

Oprindeligt åbnede den danske smykkedesigner Jane Kønig sin første butik i det centrale København i 1989.

Hun kommer i den nye konstellation til at fortsætte som chefdesigner og minoritetsejer, skriver Finans.

CVR-registret viser ifølge mediet, at der er kommet nye investorer med om bord. Og ellers ligner ejerkredsen sig selv.

Jane Kønig har solgt sine håndlavede smykker gennem to flagship-butikker, en global workshop og via udvalgte forhandlere i Europa.

Brandet har tidligere været kendt for at stå bag det såkaldte lovetag, der er et vedhæng til en halskæde, hvorpå et bogstav indgraveres.

Konkursen følger flere år med millionunderskud.

Finans har tidligere skrevet, at Jane Kønig kom ud af 2022 med et underskud på 4,3 millioner kroner efter skat.

Året forinden lød tabet på 18,2 millioner kroner.

Ifølge mediet er det ikke den første periode med økonomiske udfordringer for smykkedesigneren.

Også i 2007 var selskabet tæt på at gå konkurs på grund af faretruende underskud.

Jane Kønig fortalte i den forbindelse Børsen, at hun ikke havde set nogen advarselslamper blinke, men at der heller ikke var styr på bogholderiet.

Efterfølgende blev hun tvunget til at afskedige alle ansatte og blev efterladt med ubetalte regninger på en halv million kroner.

