Konservativ Trump-kritiker: USA er mere sårbart, end amerikanerne tror

Kristeligt Dagblad har mødt en af tidens mest omtalte forfattere i Washington, David Frum. Han opfandt tidligere udtrykket ”ondskabens akse”, men er nu blevet prominent Trump-kritiker. Frum opfordrer i ny bog amerikanerne til at revidere deres nationale selvforståelse, hvis de vil bevare demokratiet

David Frum gider ikke tale om Donald Trump. Han gider ikke tale om Trumps seneste tweets, om Trumps forhold til sin datter og svigersøn eller hvad det betyder, at en kendt pornostjerne nu sagsøger Trump.

”Det konstante fokus på præsidentens personlighed er en distraktion,” mener Frum.

”Det egentlige problem er, hvorfor de barrierer, der burde udelukke en mand som Donald Trump fra at bestemme over en hel nation, brød sammen her i USA.”