Konservatismens progressive profet

3 stjerner

Claus Bryld portrætterer Edmund Burke som reaktionær og progressiv

Professor emeritus og dr.phil. Claus Bryld bemærker i sit portræt af Edmund Burke (1729-1797), at en biografi helst skal være skrevet af en samvittighedsfuld modstander. Og selvom Bryld har en fortid på den yderste venstrefløj, nærer han en modvillig beundring for den konservative Burke, hvis strid med Thomas Paine han skrev emneopgave om i 1968.

Burke og Paine stod oprindelig på konfliktfri talefod, men snart dukkede der saglige divergenser op, som fik Burke til at betragte Paine som en ånds- og tidstype af skæbnesvanger karakter. Med Den Franske Revolution blev spørgsmålet om menneskerettigheder aktuelt. Man skal ikke kaste vrag på tradition eller kassere indgroede vaner, betonede Burke, som var bevidst reaktionær i ordets egentlige betydning af at reagere. Han fandt anledning til at råbe gevalt af sine lungers fulde kraft over for den revolution, som udhulede retsstaten og vulgariserede det franske samfund.

Der er et ”fælleskab ikke blot mellem de nulevende, men også med de afdøde og de kommende slægter,” skrev Burke i ”Tanker om Den Franske Revolution” fra 1790, og denne kontrakt må ikke blive sprængt af kunstige statsdannelser.

”Tanker om Den Franske Revolution” er formet som et brev til en ung mand i Paris, og heri fremstiller Burke samfundet som resultatet af en naturlig organisk vækstproces, der med Den Franske Revolution blev kastet ud i en tilstand af kaos og konflikt.

Burkes bog vakte ved sin fremkomst opstandelse, den udkom i flere oplag og blev slået kraftigt op i politiske kredse. Thomas Paine (1737-1809) svarede Burke året efter med skriftet ”Menneskets rettigheder”, hvori forfatteren krævede en omfordeling af rigdommen og i et enkelt og ukompliceret sprog advokerede for menneskerettighederne. Men ifølge Burke bar menneskerettigheder tyranniets spirer i sig, og under Den Franske Revolution tjente guillotinen da også frihedens og lighedens og broderskabets sag ved at forkorte alle dem, som Robespierre og skiftende magthavere fandt ragede for højt op.