Kontroversiel tv-værts farvel barberede millioner af Fox-værdi

Den profilerede og kontroversielle tv-vært Tuckers Carlsons farvel til Fox News var mandag et hårdt slag mod selskabets markedsværdi.

Ifølge nyhedsbureauet Bloomberg blev der barberet mere end 500 millioner dollar af moderselskabets værdi mandag. Det er et godt stykke over 3,3 milliarder kroner.

Aktien faldt på et tidspunkt 5,4 procent, men stabiliserede sig med et værdifald på cirka 3 procent, inden markedet lukkede.

Carlsons farvel kom, få dage efter at tv-kanalen indgik et forlig i en injuriesag mellem Fox og stemmemaskineproducenten Dominion Voting Systems.

I denne sag spillede Carlson en stor rolle. Dominion påstod, at udtalelser fra Carlsons show efter præsidentvalget i 2020 var injurierende.

Carlson omfavnede i sit populære program, "Tucker Carlson Tonight", konservative mærkesager. Det gjorde programmet til et af de mest populære tv-programmer for personer i alderen 25-54 år.

Det er usikkert, om Carlsons farvel får indvirkning på Fox-økonomien på kort sigt. Selskaber køber typisk sendetid til deres reklamer noget tid i forvejen, og dermed ventes de indtægter ikke at blive påvirket på kort sigt.

Men hvis den populære værts exit får sendetallene til at dykke, kan det blive et problem for Fox News længere frem.

Det vurderer senioranalytiker hos selskabet Argus Research Joseph Bonner over for CBS MoneyWatch.

- På mellemlang til lang sigt kan det få en økonomisk betydning, afhængigt af hvem der overtager Carlsons position - og deres succes eller mangel på samme, siger han.

Det var i sidste uge, at der blev indgået et forlig i en injuriesag mellem tv-netværket Fox News og Dominion Voting Systems.

Det var Dominion Voting Systems, der havde lagt sag an mod organisationen bag Fox News.

Dominion Voting Systems mente, at Fox News' dækning havde været til skade for det amerikanske demokrati - og at Fox dermed måtte stå til regnskab for det.

En advokat for Dominion oplyste i sidste uge ifølge Reuters, at der blev indgået et forlig på 787,5 millioner dollar svarende til knap 5,4 milliarder kroner.

/ritzau/