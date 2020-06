Kontroversielle figurer

* Edward Colston var fremtrædende i handlen med omkring 80.000 mænd, kvinder og børn, som blev tvunget fra Afrika til Amerika i 1600- og 1700-tallet. Senere brugte han sin rigdom til at støtte skoler, hospitaler, fattighuse og kirker og blev en helt i sin hjemby Bristol.

* Robert Milligan var en skotsk sukkerplantageejer i Jamaica i 1700-tallet. På et tidspunkt ejede han mere end 500 slaver. Han var med til at grundlægge Londons West India Docks, der udviklede sig til et knudepunkt for global handel i Storbritanniens tid som kolonimagt.

* Cecil Rhodes bidrog i 1800-tallet til udvidelsen af det britiske imperium i det sydlige Afrika. Han stiftede British South Africa Company og stod bag stiftelsen af landet Rhodesia, som i dag er blevet til Zimbabwe og Zambia. Han tjente styrtende på minedrift, blandt andet med diamanter. I sit testamente skrev han blandt andet, at angelsakserne var "verdens førende race", og "jo mere af verden, vi bebor, des bedre for menneskeheden".

Kilder: Reuters, AFP, NTB.

/ritzau/