Kort om forhandlingerne i Doha

* Fredsforhandlingerne er indledt efter seks måneders forsinkelse. De har været forsinket gang på gang - blandt andet på grund af uenighed om fangeudveksling.

* De foregår i Qatars hovedstad, Doha.

* Forhåbningen er, at forhandlingerne kan sætte en stopper for næsten to årtier med krig i landet.

* Forhandlingerne bliver afholdt i et rumligt konferencelokale i Doha, så deltagerne kan holde afstand på grund af coronavirus.

* Væggen bagest i rummet er prydet med teksten "Afghanistans fredsforhandlinger" på fire forskellige sprog.

Kilde: TT.

/ritzau/