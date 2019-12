Kort om Ludwig van Beethoven

* Født i Bonn enten den 16. eller 17. december 1770. Død den 26. marts 1827, 56 år.

* Regnes for en af de store klassiske komponister.

* Hans far, der var tenorsanger, underviste tidligt sønnen i klaver- og violinspil.

* Han viste sig at være et talent. Som 12-årig havde han komponeret egne værker.

* Rejste i 1787 til Wien for at studere hos Mozart, men blev hurtigt kaldt hjem, da hans mor lå for døden. Beethoven måtte blive og tage sig af familien, da faderen drak.

* Rejste igen til Wien i 1792. Han studerede hos Haydn, Mozart var død året før.

* Beethoven begyndte at optræde som pianist og blev populær.

* I 1798 blev han ramt af en hørelidelse, der godt 20 år senere gjorde ham næsten døv.

* Da døvheden ramte, optrådte han ikke længere, men fortsatte med at komponere musik frem til sin død i 1827.

* Han giftede sig aldrig.

* Blandt hans mest kendte kompositioner er ni symfonier, fem klaverkoncerter, 32 klaversonater og 16 kompositioner for strygekvartetter.

Kilder: Den Store Danske

/ritzau/