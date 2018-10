Kort om MeToo-bevægelsen

* I 2017 opstod MeToo-bevægelsen, efter at en række kvinder anklagede producer Harvey Weinstein for sexchikane, overgreb og voldtægt.

* Kort efter begyndte især kvinder verden over at dele deres egne historier om overgreb og lignende krænkelser under hashtagget MeToo.

* I Danmark samlede fokus sig hurtigt omkring filmbranchen også. Producer Peter Aalbæk blev anklaget for krænkende opførsel i sit filmselskab, Zentropa. Han tog en pause fra arbejdet, men vendte senere tilbage.

* Flere end 1100 kvinder og mænd i den danske film- og teaterbranche har underskrevet et manifest, der kræver et opgør med sexisme, krænkelser og overgreb i branchen.

Kilde: Ritzau

/ritzau/