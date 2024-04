Kortlægning af tabte kunstværker fra Børsen kan tage lang tid

Det kan tage lang tid, før det bliver klart, om der er kulturskatte, der er gået i tabt i branden af Børsen-bygningen.

Det skyldes blandt andet, at det endnu ikke er blevet aftalt, hvem der skal hjælpe med overblikket. Det afholdes der et møde med Dansk Erhverv og forsikringsselskaberne om onsdag.

Det siger Camilla Bastholm, der er chef for enheden for magasinering hos Nationalmuseet.

Dertil kommer tidshorisonten an på, hvor godt materiale og genstandslister man har til at identificere værkerne, siger hun.

- Hvis vi ikke har genstandslister over det, der var derinde, så er det noget med, at man skal ind og rekonstruere det fra fotos og andet. Det tager selvfølgelig længere tid, siger hun.

Da Børsen brød i brand i går, blev der igangsat en værdiredningsplan af kunstværkerne i bygningen.

Onsdag morgen fortæller Camilla Bastholm, at redningsarbejdet fortsætter i dag.

Blandt andet har man identificeret flere værker op under taget af den del af Børsen, der ikke er brændt ud, siger hun.

Redningsarbejdet af tunge skulpturer og statuer fortsætter også.

Siden i går er en stor del af de reddede værker blevet transporteret til Nationalmuseets magasin.

Camilla Bastholm siger, at man nåede at sende fem eller seks transporter afsted fra Børsen i løbet af tirsdag aften.

- På magasinet havde vi et stort hold medarbejder, der håndbar alle kunstværkerne ind. Her blev de udpakket og sikret.

- På de kunstværker, der var våde, har vi standset skaden. Det gør vi ved at fryse dem ned. De andre genstande er blevet sikret, siger hun.

På et pressemøde tirsdag eftermiddag lød det, at "flere hundrede" kunstgenstande var blevet reddet ud af branden. Blandt andet det kendte maleri "Fra Københavns Børs" af Skagensmaleren P.S. Krøyer.

Camilla Bastholm kunne på pressemødet også fortælle, at det netop var lykkedes at redde et billede ud af Christian 4.

Hun fortæller onsdag, at der er tale om et billede, der er omkring én gange to meter stort.

- Billedet var nærmest malt fast i væggen. Så man kunne ikke umiddelbart tage det ned. Men vores konservatorer vidste, hvordan det var monteret. Så de fik lov at tage det ned, siger hun.

/ritzau/