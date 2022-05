Kpop-stjerner gæster Det Hvide Hus til snak om hadforbrydelser

Den amerikanske præsidentbolig, Det Hvide Hus, har tidligt på ugen haft fornemt besøg fra Sydkorea.

Her aflagde kpop-gruppen BTS besøg tirsdag, hvor det mødtes med præsident Joe Biden til en snak om hadforbrydelser mod etniske asiater.

Hadforbrydelserne er blevet hyppigere, i takt med at nogle politikere og politiske kommentatorer har opfordret amerikanere til at skyde skylden for coronapandemien på Kina.

En af septettens medlemmer, Jimin, sagde inden mødet, at gruppens medlemmer var "knuste over den nylige stigning i antallet af hadforbrydelser".

- For at sætte en stopper for det og støtte formålet, har vi besluttet at tage bladet fra munden, sagde han.

Mødet var lukket for pressen. Det Hvide Hus sagde i en pressemeddelelse inden mødet, at et af formålene var "at drøfte vigtigheden af mangfoldighed og inklusion og BTS' platform som ambassadører for unge mennesker, som spreder budskabet om håb og positivitet verden over".

Gruppen er i forvejen kendt for at have brugt deres sange og kampagner til sociale formål, siden den for alvor brød igennem for godt otte år siden.

For to år siden samlede gruppen cirka en million dollar - godt syv millioner kroner - til sociale formål i USA. Gruppen matchede selv beløbet med en million dollar øremærket til Black Lives Matter-bevægelsen.

Septettens sydkoreanske pladeselskab, Big Hit Music, er beæret over, at en af dets grupper har fået en invitation til Det Hvide Hus.

- Vi ser frem til at drøfte et væld af emner som inklusion, mangfoldighed og antiasiatiske hadforbrydelser, siger pladeselskabet.

/ritzau/Reuters