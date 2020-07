Krejler Låsby-Svendsen er død - 90 år

Efter et uheld i hjemmet for tre måneder siden er Jens Peter Svendsen, også kendt som Låsby-Svendsen, nu død.

Det oplyser hans ene søn på Facebook, skriver B.T. Jens Peter Svendsen blev 90 år.

På Facebook skriver sønnen, at hans far kom ud for et uheld i hjemmet for tre måneder siden.

Han pådrog sig i den forbindelse nogle skader, som viste sig at være for hårde at komme sig over.

Sønnen fortæller også, at Jens Peter Svendsen døde fredag i sidste uge, og at han nu en uge senere er blevet begravet.

- Han var på Gødvad Plejecenter, og det var en hård tid for ham, da han i en lang periode ikke kunne få besøg på grund af corona-situationen, skriver sønnen ifølge B.T. på Facebook.

B.T. har fået bekræftet dødsfaldet af en nær ven til familien.

/ritzau/