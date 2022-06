Krigen koster Ukraine Eurovision-værtskab næste år

Trods ukrainsk Eurovision-sejr er situationen for usikker til at afholde show i 2023. Briter tager måske over.

Det europæiske melodigrandprix Eurovision vil ikke blive afholdt i vinderlandet Ukraine i 2023.

Det skriver organisationen bag, Eurovision Broadcast Union (EBU), i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at EBU sammen med UA:PBC, som er ukrainsk stats-tv, har undersøgt muligheden for at afholde sangkonkurrencen næste år.

Men "med dyb beklagelse" har styregruppen bag Eurovision konkluderet, at det ikke er sikkert.

Artiklen fortsætter under annoncen

Under de nuværende omstændigheder vil det ikke være muligt at opfylde de sikkerhedsgarantier, som reglerne påbyder. Derfor kan sangkonkurrencen ikke blive afholdt i landet, lyder det.

Ukraine blev i februar invaderet af Rusland, og det er altså denne krig, som gør situationen i landet for usikker.

EBU understreger, at Eurovision er en af "de mest komplekse tv-produktioner i verden". Det skyldes, at tusindvis af mennesker arbejder på og deltager i produktionen. Det kræver samtidig et års planlægning.

Det er ellers tradition, at vinderlandet også vinder værtskabet for det følgende år.

I midten af maj løb den ukrainske gruppe Kalush Orchestra overbevisende med sejren foran Storbritannien med sangen "Stefania".

Det var tredje gang, siden Ukraine var med første gang i 2003, at landet vinder konkurrencen.

EBU undersøger nu muligheden for, om Eurovision kan holdes på britisk jord næste år, lyder det.

Det er dog intentionen, at "Ukraines sejr vil afspejle sig i næste års show. Det vil være en prioritet for os i drøftelserne med de mulige arrangører", lyder det fra EBU.

Umiddelbart efter sejren i maj var der allerede spekulationer om, hvorvidt Ukraine kunne holde konkurrencen. Men håbet om værtskab var grønt hos Ukraines kulturminister, Oleksandr Tkatjenko.

Han sagde ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han allerede var gået i gang med at tænke på mulige steder at holde showet.

EBU var dog mere betænkelige.

Martin Österdahl, der er den øverste ansvarlige for Eurovision, erkendte, at det kunne blive en udfordring for Ukraine at være værter i 2023.

- Nu begynder vi at planlægge 2023 med det vindende lands tv-station, UA:PBC. Det er klart, at der er nogle unikke udfordringer i forhold til værtskabet for næste års Eurovision, sagde han i en udtalelse.

Selv om det er første gang i Eurovisions historie, at et krigsramt land har vundet, er det ikke første gang, at et land må takke nej til at være værter.

Senest skete det i 1980, hvor Israel vandt for andet år i træk og takkede nej til værtskabet af økonomiske årsager. Holland snuppede værtskabet i stedet.

/ritzau/