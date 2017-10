Skinhellighed præger Anders Stjernholms samtalebog fra Helvede

2 stjerner

Anders Stjernholm forherliger ivrigt sig selv og bliver skinhellig i uendelig interviewbog fra Helvede

Ateistisk Selskabs formand, Anders Stjernholm, vil gerne fortælle om ni mennesker, der har forladt deres tro. Jehovas Vidner, mormonerne, Scientology – og islam. Bemærk indledningsvis kategoriforskellen. Fra småsekteriske afvigersamfund til verdensreligion. Som om de var grupper på lige fod.

Stjernholm lader sine læsere vide, at han vil være ”talkshowværten”, der lader personerne komme til orde med deres ”stærke, personlige beretninger”. Stjernholm synes nemlig, at ”deres præstation” er ”fantastisk”. Skulle man allerede på nuværende tidspunkt have rejst børster over ordvalget (og det skulle man), bliver det ikke bedre. Det handler om, at tro kan være moralsk forkastelig og stærk skadelig for et samfund. Hvilket selvfølgelig kan være korrekt. Men Stjernholm har skam også et næstekærligt anliggende. For: ”Hvis du har fået et forkert input og dermed har et forvrænget verdensbillede, føler jeg med dig,” skriver han uskønt og nedladende som optakt til det bigotteri, der skal gennemsyre denne samtalebog fra Helvede. Tillad billedsproget, det sømmer sig.

De frafaldne, som Stjernholm interviewer, er vidt forskellige, men på mirakuløs vis lykkes det at skildre deres ”fantastiske præstationer” som nærmest identiske pilgrimsvandringer mod lyset gennem tvivl og oplysning.

Flere af dem har ret vilde sager at berette om. De klammeste eksempler fra religiøse gruppers magtoverdrev. Og de lider i sandhed af det, en af dem kalder ”krigsskader”. Annette, der er tidligere medlem af Jehovas Vidner, blev som ung teenager underkastet forhør af gamle mænd. Hun var stadig jomfru, men de spurgte indgående, eksplicit og længe om, hvad hun seksuelt havde lavet sammen med drenge. Religion kan virkelig være dæmonisk.