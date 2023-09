Kristeligt Dagblad vil skabe Danmarks bedste spilunivers

Kristeligt Dagblad vil give sine læsere det frirum på nettet, som krydsord og sudoku har givet læserne i papiravisen.

Det skriver mediet i en pressemeddelelse i forbindelse med annonceringen af et nyt stort spil- og opgaveunivers.

Målet og ambitionen er at skabe Danmarks bedste spilunivers, skriver mediet, der vil lancere en række nye digitale spil online til telefonen, computeren og andre digitale platforme.

- Vi er selvfølgelig inspireret af den succes, som New York Times har haft med at oprette et spilunivers. For os at se er det et tilbud til vores læsere, som gerne må tjene det formål, at de får lyst til at være mere digitale i deres vaner, siger mediets ansvarshavende chefredaktør, Jeppe Duvå, til Ritzau.

Spiluniverset er en del af flere nye digitale initiativer, som Kristeligt Dagblad lancerer.

Efter 127 år med seks udgivelser om ugen vil Kristeligt Dagblad fremover udkomme alle ugens syv dage.

Fra 10. september begynder avisen også at udkomme om søndagen i en digital version.

- Vi giver vores mange trofaste abonnenter noget oven i det, de allerede får. Det bliver en digital udgave, som udmærker sig ved alt det, som vi mener, at Kristeligt Dagblad i forvejen er kendt for fra mandag til lørdag, lyder det fra Jeppe Duvå.

Herunder understreger han, at det er "kvalitetsjournalistik med fokus på livets store spørgsmål". Han kalder det i øvrigt en journalistisk tilvækst og påpeger, at mediet ikke tager nogen printudgaver fra læserne.

- Det er et forsøg på at gøre det endnu mere attraktivt for vores læsere at blive digitale. Der står vi i samme situation som alle andre medier, at vi på sigt er nødt til at gøre os mindre afhængige af distribution og papir, som er steget voldsomt i pris, siger han.

De nye tiltag kommer ikke til at blive betalt gennem prisstigninger på abonnementerne, lyder det fra Jeppe Duvå. Finansieringen skal ske ved, at Kristeligt Dagblad på "en intelligent måde flytter rundt på" deres egne ressourcer, siger han.

Derudover lancerer Kristeligt Dagblad en ny eksistenspodcast med præst og forfatter Sørine Gotfredsen som vært.

Det sker, i takt med at mediet vil satse endnu mere på lyd. Flere artikler bliver læst op dagligt og kan lyttes til i avisens app.

