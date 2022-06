Kristendommen fortoner i værk om Jesus som det faderløse menneske

Midt i diskussioner om luthersk teologi, vielsesritual og evigt tilbagevendende analyser af danskernes religiøsitet, leveres her endnu et forsøg på at gøre folkekirke og kristendom mere tilgængelig.

Det er professor emeritus i etik og religionsfilosofi Svend Andersen, der med bogen "Kristendom" vil skabe en ”nutidig livsforståelse”, og hans udgangspunkt – eller irritationspunkt, om man vil – består i, at der i hans øjne i den offentlige samtale findes to uheldige yderpositioner. Enten opsluges kristendommen af den sekulære og ateistiske livsanskuelse, eller også misbruges den i nationalkonservatismens navn som identitetsmarkør i værdikampen. En lidt karikeret fremstilling, synes jeg nok, for kristendommen indgår også i en del fornuftige samtaler og personlige vidnesbyrd, men sandt er det jo, at religionens centrale placering i debatten i nyere tid har udsat kristendommen for et vist taktisk brug.