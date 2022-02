Kristne favoritter til Dansk Melodi Grand Prix: Glad gospel kan samle Europa

Tre unge, kristne gospelsangere er blevet udråbt som favoritter til at vinde Dansk Melodi Grandprix på lørdag med sangen ”Hallelujah”. Gospelsang er som et stort gruppekram, og det er der brug for nu, mener de

Der er nok at være trist over for tiden, men nu har danske gospelsangere fået en ekstra grund til at strække armene i luften og synge halleluja. For på lørdag deltager tre gospelsangere for første gang nogensinde i Dansk Melodi Grand Prix med den poppede gospelsang ”Hallelujah”.