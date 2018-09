Tempo i børne-tv kan skade evnen til fordybelse

Fortidens langsomme børnefjernsyn står i stærk kontrast til nutidens indhold, hvor både klipning og plot er præget af et stadig højere tempo. Det er problematisk, at børnene vænner sig til, at der hele tiden skal ske noget, lyder det fra flere sider

Det er efterhånden en del år siden, at tegneren og børne-tv-værten Jørgen Clevin tonede frem på skærmen, da DR først i 1950’erne begyndte at lave tv for børn. Dengang fascinerede han børnene med sine kreative påfund, mens kameraet fokuserede på hans hænders bevægelser hen over det blanke papir. Her kunne han tegne en lang hund, måske efterfulgt af en troldmand.

I dag, 60 år senere, er Jørgen Clevin for længst blevet erstattet af Hr. Skæg, Oda Omvendt, Onkel Reje – og udenlandskproduceret indhold på streamingtjenester som Netflix og HBO. Programmer, der har et hurtigere tempo.

Tempoet i børne-tv er generelt blevet hurtigere, lyder det fra flere forskere, blandt andre Christa Lykke Christensen, der er lektor på institut for medier, erkendelse og formidling ved Københavns Universitet og i sin forskning blandt andet har analyseret dansk børne-tv’s historie tilbage fra 1950’erne.

”Der er meget mere tempo i børne-tv i dag. Hvis man ser tilbage – det behøver ikke være så langt tilbage, men måske et program fra 1960’erne og 1970’erne – og sammenligner det med i dag, så er der en slående forskel. Det skyldes ikke mindst de tekniske muligheder, men vi har også vænnet os til, at der skal ske meget på sendefladen. Vi forventer, at det skal gå hurtigt i plot og tempo, og det vil børn også gøre,” siger hun.

Børn søger i stigende grad væk fra fjernsynet og finder i stedet udsendelserne på platforme som YouTube, Netflix og DR’s streamingtjeneste. Og når børn vænner sig til, at der altid skal ske noget, går det ud over fordybelsen, siger Ole Henrik Hansen, lektor på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. I sin forskning har han undersøgt forskellige elementer af barndommen i institutionslivet, og herunder har han beskæftiget sig med tempoet i dagligdagen.

”Det går for stærkt. Børnene har ingen gavn af det. Med den måde, vi driver barndommen på, er vi med til at konstruere børn, der forventer tempo. Det kan selvfølgelig ikke siges helt sort/hvidt, men børnene bliver frataget muligheden for at fordybe sig. Man har i nogen grad på kanaler som Ramasjang og Ultra skabt en lav kvalitet af børneudsendelser, som lever på et grotesk højt tempo,” siger han og tilføjer, at han med ”børn” mener dem under seks år.

Omvendt vil han heller ikke plædere for, at de hele tiden skal kede sig. Men det vil være gavnligt for dem at have færre elementer at forholde sig til i hverdagen: Og her udgør børne-tv, og i særdeleshed det udenlandskproducerede, en del af de elementer.