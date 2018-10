Kritikere og læsere er for en gangs skyld enige: Ny norsk litteratur er noget helt særligt

Vores naboer i nord står stærkt på det danske marked, og skal man tro anmelderne, ser det ikke ud til at ændre sig her i efteråret. Tre af de væsentligste norske prosa-udgivelser, fra Niels Fredrik Dahl, Johan Harstad og Roskva Koritzinsky, får nemlig yderst pæne ord med på vejen

”Det formelig vælter frem med udsøgt norsk prosa, der med hybrider af essayistik, fiktion og autobiografi bærer den store historie frem. Espedal, Knausgård, Saabye Christensen, Per Petterson, Jan Kjærstad, ja man kunne blive ved,” skrev Kathrine Maria Amann i Kristeligt Dagblad i sin anmeldelse af Niels Fredrik Dahls ”Mor om natten” (udkommet på Gyldendal, på dansk ved Karen Fastrup). Hun gav den fire stjerner og konkluderede, at Niels Fredrik Dahl med sin roman om en voksens søns forsøg på at skrive sig ind på sin lettere alkoholiserede og depressive afdøde mor cementerede sin plads i strømningen af stærke norske stemmer i samtidslitteraturen.

Også i Politiken og Berlingske var der fire ud af seks til Niels Fredrik Dahls afsøgende fortælling om, hvem hans mor egentlig var – og hvem han selv er – mens der i Morgenavisen Jyllands-Posten blev givet fem stjerner til en ”fremragende nyudgivelse.” Her gisnede Christian Møgeltoft, som flere af de danske anmeldere, om graden af selvoplevede og autobiografiske elementer – hvilket, som han konstaterede, for mange blev ekstra spændende her, da Dahl som bekendt er gift med Linn Ullmann, og romanens mandlige jeg og kvindelige du ikke altid har det mest gnidningsfri forhold. Han konkluderede, at roman måske nok er et tvetydigt ord som genrebetegnelse til ”Mor om natten”, men at det faktisk ikke gjorde det fjerneste:

”Er det vigtigt? spørger den kritiske læser. Kan man ikke bare læse bogen som en roman, sådan som det åbenbart er forfatterens intention? Vel kan man så, svarer den let famlende anmelder. Bogen er på alle måder læseværdig uanset eventuel forhåndsviden.”

Heller ikke Birte Weiss i Weekendavisen mente, at det gav mening at botanisere i måleforholdet mellem virkelighed og fiktion, men konstaterede: ”Det rækker fuldt ud at lade sig bevæge af Niels Fredrik Dahls nuancerede kig ind i et barndomsland mineret med snubletråde.”

Selvom ”Mor om natten” blev anmeldt bredt og godt i de danske medier, er det næppe Niels Fredrik Dahls roman, der kommer til at være den mest omtalte og markante norske udgivelse på dansk i år. I hvert fald ikke hvis man skal tro de foreløbige anmeldelser af Johan Harstads over 1000 sider lange roman ”Max, Mischa og Tet-offensiven” (udgivet på C&K Forlag).

Den fik nemlig ikke færre end seks stjerner i Morgenavisen Jyllands-Posten, hvor Christian Møgeltoft hævdede, at Johan Harstad bliver det næste store navn i skandinavisk litteratur, og at han tager kampen op med de største i sit mammutværk om kunst, kærlighed og krig: