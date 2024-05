Kroatisk krudtugle og danske dansere suser videre i Eurovision

Uanset hvordan det går Danmarks Eurovision-håb, Saba, i torsdagens semifinale, er der stensikkert et strejf af rød og hvidt i finalen i det internationale melodigrandprix, som løber af stablen i Malmø Arena i den sydsvenske storby lørdag aften.

Cypern åbnede årets første semifinale tirsdag aften med nummeret "Liar", og sangeren Silia Kapsis var flankeret af fire danske dansere.

Luxembourg gjorde comeback i det internationale melodigrandprix efter 31 års fravær. Det lille miniputland måtte vente lidt endnu, inden de kunne komme på scenen. Det var nemlig Tali fra Luxembourg, der lukkede årets første semifinale med nummeret "Fighter". Men det var ventetiden værd, for Luxembourg sikrede sig en finaleplads.

Imellem de to var blandt andet Australien, der havde taget en didgeridoo med, og Irland, som skreg sin sang ud.

37 nationer stiller op i årets Eurovision. Men der er kun plads til 26 lande i finalen. I den første semifinale kæmpede 15 lande om en af de 10 eftertragtede pladser.

Den foreløbige favorit fra Kroatien, Baby Lasagne, strøg videre. Publikum var toptændte og skreg med på det bombastiske nummer med den rimende titel "Rim Tim Tagi Dim".

Aftenens største bifald tilfaldt dog den rutinerede Eurovision-vært Petra Made. Det er tredje gang, at hun er vært ved det internationale melodigrandprix ud af de syv gange, Sverige har vundet hele baduljen.

Publikum råbte flere gange hendes navn så højt, at hun og medværten, den svenske Hollywood-stjerne Malin Åkerman, med store smil måtte holde en kort kunstpause, inden de kunne fortsætte.

- Mamma mia, here we go again, lød det fra Malin Åkerman inspireret af Abba, der i øvrigt vandt Eurovision for præcis 50 år siden med "Waterloo", for lige at markere, at Sverige atter er værter for Eurovision.

Med Loreens sejr sidste år sikrede hun vores naboer hinsidan svenskernes syvende sejr. Dermed tangerer svenskerne Irland som den nation, der har vundet Eurovision flest gange.

Det irske grandprix' grand old man, Johnny Logan, forenede de to tangerende lande, da han gik på scenen inden afgørelsen og sang Loreens Eurovision-hit "Euphoria".

Både Loreen og Johnny Logan har vundet Eurovision to gange hver som sangere. Johnny Logan har også vundet som sangskriver.

Spanien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Italien er på forhånd givet en finaleplads, da de fem finansierer den største del af Eurovision. Og så indkasserer sidste års vindernation, som denne gang er Sverige, også en plads i finalen.

Finalen bliver uden Aserbajdsjan, Australien, Polen, Island og Moldova, der ikke fik nok stemmer fra seerne, som suverænt bestemmer i semifinalerne.

Danmark har ikke kvalificeret sig til en finaleplads siden 2019. Det skal Saba forsøge at gøre med sangen "Sand" i torsdagens semifinale.

Her stiller Israel også op, og der er varslet demonstrationer. Israels deltagere har vakt vrede på grund af krigen i Gaza. Israel gik til modangreb efter den væbnede palæstinensiske bevægelse Hamas' angreb på Israel i oktober og har fortsat bombardementerne.

Kritikere forstår ikke, hvorfor Israel må deltage, når Rusland og Belarus er ekskluderet. European Broadcasting Union, der arrangerer Eurovision, har udtalt, at grandprixet er en konkurrence mellem public service-udbydere, ikke regeringer.

