Kronprinsesse Mary skal indlede fremstød for dansk design i Milano

Kronprinsesse Mary skal besøge den italienske storby Milano 17. april, hvor hun vil indlede et erhvervsfremstød for dansk design.

Det oplyser kongehuset på sin hjemmeside.

Omdrejningspunktet for besøget er åbningen af udstillingen "This is Denmark".

Den har fokus på dansk design og finder sted i forbindelse med Milan Design Week 2023. Det er verdens største årlige møbel- og designbegivenhed.

- Danske designløsninger, der er skabt med afsæt i stolte danske håndværkstraditioner, efterspørges i stor stil både hjemme og ude i verden, skriver kongehuset.

- Bæredygtighed og innovative naturbaserede løsninger i den forbindelse står derfor ofte centralt, når kronprinsessen deltager i erhvervsfremstød internationalt, lyder det endvidere.

Også 17 danske virksomheder samt organisationerne Dansk Industri, Creative Denmark og Danmarks ambassade i Rom vil deltage.

Efter åbningen af udstillingen 17. april skal kronprinsesse Mary holde tale og deltage i en rundbordssamtale under overskriften ”New European Bauhaus Project - DESIRE, Designing the Irresistible Circular Society”.

Det vil ske med deltagelse af ledende tænkere inden for byudvikling og design, oplyser kongehuset.

Samme aften skal kronprinsessen til en middag arrangeret af Creative Denmark.

Under erhvervsfremstødet vil hun blive ledsaget af erhvervsminister Morten Bødskov (S).

Også i 2021 stod kronprinsesse Mary i spidsen for et dansk fremstød i Milano. Her var der fokus på "danske traditioner i de kreative fag", lyder det fra kongehuset.

Samtidig havde fremstødet til formål at fremme kendskabet til danske arkitektur- og designvirksomheders fokus på bæredygtighed og grønne løsninger.

/ritzau/