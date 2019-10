Kronprinsesse Mary udnævnes som rigsforstander

Onsdag er kronprinsesse Mary udnævnt som rigsforstander på lige fod med prins Joachim og prinsesse Benedikte.

Kronprinsesse Mary er onsdag udnævnt som rigsforstander af dronning Margrethe. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Hun har derfor på lige fod med prins Joachim og prinsesse Benedikte nu mulighed for at være stedfortræder for dronning Margrethe. Det kan eksempelvis være i perioder, hvor dronningen er i udlandet.

- Hendes Majestæt Dronningen har på dagens statsråd fået tilslutning til, at Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen fra i dag at regne kan indsættes som rigsforstander, skriver kongehuset i pressemeddelelsen.

En rigsforstander varetager opgaven som statsoverhoved, hvis dronningen er umyndig, syg eller fraværende. Det kan eksempelvis være nødvendigt, når dronningen er i udlandet.

Kronprinsessen har ved et statsråd onsdag sammen med dronning Margrethe og kronprins Frederik underskrevet en erklæring om at ville overholde Grundloven. Det gjorde det muligt at give hende titlen som rigsforstander.

Dronningens forpligtelser som statsoverhoved kan i dag varetages af kronprins Frederik, der er regent, eller af prins Joachim, prinsesse Benedikte og nu også kronprinsesse Mary som rigsforstandere.

/ritzau/